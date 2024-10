Spara al figlio della compagna intervenuto per difendere la madre: per il giudice deve restare in carcere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella mattinata del 9 ottobre, il Gip ha convalidato l'arresto del 45enne residente in provincia di Milano che ha Sparato al figlio della compagna. È accusato di tentato omicidio, porto illegale e ricettazione di arma da fuoco. Fanpage.it - Spara al figlio della compagna intervenuto per difendere la madre: per il giudice deve restare in carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella mattinata del 9 ottobre, il Gip ha convalidato l'arresto del 45enne residente in provincia di Milano che hato al. È accusato di tentato omicidio, porto illegale e ricettazione di arma da fuoco.

La lite - il raid e lo sparo. Un colpo di pistola al figlio della compagna. Il 18enne è gravissimo - Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Rho sarebbe avvenuto intorno alle 3. In via XXV Aprile sono arrivati carabinieri e ambulanza. I carabinieri hanno ascoltato la madre 39enne e portato l’albanese in caserma, dove è stato interrogato dal pm Paolo Storari. Ma l’altra notte l’ennesima discussione è degenerata: l’uomo ha sparato un colpo di pistola al figliastro maggiorenne. (Ilgiorno.it)

Spara in strada al figlio della compagna - arrestato. Ragazzo di 18 anni colpito all'altezza del collo : è in fin di vita - Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un colpo di pistola e si trova ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni e pericolo di vita. E' accaduto la notte scorsa a Novate... (Ilmessaggero.it)