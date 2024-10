Simone Inzaghi sentito dagli investigatori nell’inchiesta sulla curva dell’Inter (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simone Inzaghi è stato sentito dagli investigatori nell’inchiesta sui capi ultras dell’Inter, finiti nel blitz della procura antimafia di Milano. L’allenatore nerazzurro ha risposto alle domande degli agenti della Squadra Mobile dopo che nelle intercettazioni erano emersi suoi contatti con il leader della curva Nord Marco Ferdico, uno degli arrestati e ritenuto tra i promotori dell’associazione a delinquere che avrebbe controllato i traffici illeciti intorno allo stadio. Ferdico sollecitava il tecnico – non indagato e sentito come persona informata sui fatti – a intervenire sul presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions di Istanbul del 2023. Ilfattoquotidiano.it - Simone Inzaghi sentito dagli investigatori nell’inchiesta sulla curva dell’Inter Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è statosui capi ultras, finiti nel blitz della procura antimafia di Milano. L’allenatore nerazzurro ha risposto alle domande degli agenti della Squadra Mobile dopo che nelle intercettazioni erano emersi suoi contatti con il leader dellaNord Marco Ferdico, uno degli arrestati e ritenuto tra i promotori dell’associazione a delinquere che avrebbe controllato i traffici illeciti intorno allo stadio. Ferdico sollecitava il tecnico – non indagato ecome persona informata sui fatti – a intervenire sul presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions di Istanbul del 2023.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresti ultras - Inzaghi sentito in Questura a Milano - Il tecnico piacentino è stato ascoltato per chiarire i rapporti e le presunte pressioni subite al telefono da Marco Ferdico, uno dei capi della curva oggi in carcere. . L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato sentito dagli agenti della squadra mobile di Milano come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti degli ultras della Curva Nord. (Lapresse.it)

Inchiesta ultras - Inter : sentito oggi in Questura a Milano Simone Inzaghi - L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato sentito nella giornata di oggi dagli agenti della Squadra Mobile di Milano nella Questura del capoluogo lombardo come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta ultras che ha portato agli arresti di 19 persone nelle curve di Inter e Milan. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza che ha portato agli arresti, la richiesta di Ferdico al ... (Sportface.it)

Inchiesta sulle curve di San Siro. Oggi sarà sentito Simone Inzaghi . Presto gli atti alla giustizia sportiva - ?Intanto, nell’inchiesta penale oggi sarà ascoltato l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Saranno loro i primi tre testimoni in relazione ai contatti e le sospette pressioni degli ultrà. Le audizioni saranno calendarizzate a breve. Poi toccherà al vicepresidente del club Javier Zanetti e al capitano del Milan Davide Calabria. (Quotidiano.net)