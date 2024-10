Senza posto di lavoro per colpa dell’algoritmo ma questa sentenza ribalta tutto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tecnologia è sempre più presente nel mondo del lavoro, basti pensare alla nascita e sviluppo delle nuove professioni del web, oppure alla diffusione dello smart working o ancora al ruolo dell’intelligenza artificiale in vari campi dell’occupazione. Talvolta però anche le macchine sbagliano. Ne sa qualcosa una prof che aveva perso (momentaneamente) l’opportunità di insegnare, perché scavalcata da un collega con un punteggio più basso. tutto per colpa di un algoritmo che, di fatto, non ha riconosciuto e applicato il suo diritto a lavorare. Vediamo più da vicino questa vicenda, che si colloca alla perfezione nel XXI secolo e dimostra ancora una volta che non esiste solo lo sbaglio umano. Ma consideriamo anche un fresco precedente, che ribadisce come l’errore informatico non sia affatto una rarità nel mondo del lavoro. Quifinanza.it - Senza posto di lavoro per colpa dell’algoritmo ma questa sentenza ribalta tutto Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tecnologia è sempre più presente nel mondo del, basti pensare alla nascita e sviluppo delle nuove professioni del web, oppure alla diffusione dello smart working o ancora al ruolo dell’intelligenza artificiale in vari campi dell’occupazione. Talvolta però anche le macchine sbagliano. Ne sa qualcosa una prof che aveva perso (momentaneamente) l’opportunità di insegnare, perché scavalcata da un collega con un punteggio più basso.perdi un algoritmo che, di fatto, non ha riconosciuto e applicato il suo diritto a lavorare. Vediamo più da vicinovicenda, che si colloca alla perfezione nel XXI secolo e dimostra ancora una volta che non esiste solo lo sbaglio umano. Ma consideriamo anche un fresco precedente, che ribadisce come l’errore informatico non sia affatto una rarità nel mondo del

