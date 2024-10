Sebastian Stan difende i film Marvel: "Se criticate dovete offrire qualcosa di meglio" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'interprete del Soldato d'Inverno è tornato ad attaccare chi critica i film Marvel senza offrire un'alternativa migliore Sebastian Stan è Stanco delle critiche contro i film Marvel. L'attore, che interpreta Bucky Barnes nel MCU dal film Captain America: Il primo vendicatore, si è nuovamente lamentato della questione in un'intervista alla rivista GQ UK. "Non ho mai fatto parte di una società che mette così tanto cuore e pensiero in ogni cosa", ha dichiarato Stan alla rivista. "Se la Marvel non ci fosse più, creerebbe un buco così grande che si dovrebbe riempire per forza. Non si può semplicemente andare là fuori e smerdare qualcosa senza offrire un'alternativa migliore". I fan della Marvel hanno respinto in gran parte Movieplayer.it - Sebastian Stan difende i film Marvel: "Se criticate dovete offrire qualcosa di meglio" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'interprete del Soldato d'Inverno è tornato ad attaccare chi critica isenzaun'alternativa miglioreco delle critiche contro i. L'attore, che interpreta Bucky Barnes nel MCU dalCaptain America: Il primo vendicatore, si è nuovamente lamentato della questione in un'intervista alla rivista GQ UK. "Non ho mai fatto parte di una società che mette così tanto cuore e pensiero in ogni cosa", ha dichiaratoalla rivista. "Se lanon ci fosse più, creerebbe un buco così grande che si dovrebbe riempire per forza. Non si può semplicemente andare là fuori e smerdaresenzaun'alternativa migliore". I fan dellahanno respinto in gran parte

