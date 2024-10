Roma: Le Fee in gruppo, out Dybala (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime dal campo d'allenamento dei giallorossi La Roma è tornata al lavoro quest'oggi a Trigoria. Questa pausa per le Nazionali sarà importante per il club giallorosso per ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni e recuperare anche qualche giocatore infortunato in vista della prossima sfida in Serie A contro l'Inter. Le buone notizie, Sbircialanotizia.it - Roma: Le Fee in gruppo, out Dybala Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime dal campo d'allenamento dei giallorossi Laè tornata al lavoro quest'oggi a Trigoria. Questa pausa per le Nazionali sarà importante per il club giallorosso per ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni e recuperare anche qualche giocatore infortunato in vista della prossima sfida in Serie A contro l'Inter. Le buone notizie,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza-Roma - Nesta : “Ritiro scelta del gruppo - Galliani ha fatto capire che dobbiamo svegliarci” - I risultati di inizio stagione non fanno certo stare tranquillo Nesta, la cui panchina è a rischio: “Ne sono consapevole ma cerco di vendere cara la pelle, per il resto le polemiche sui social non mi interessano, non li guardo, soprattutto quando le cose non vanno bene”. “Dobbiamo dare un segnale alla classifica, ci mancano alcuni punti, per esempio ce ne manca uno per la sconfitta di Napoli, ma ... (Sportface.it)

Roma - ripresa a Trigoria : Le Fee in gruppo - . Non è quindi da escludere la sua convocazione per la sfida contro la squadra di Alessandro Nesta. La buona notizia per Ivan Juric arriva da Enzo Le Fee: il centrocampista giallorosso sembra aver completamente recuperato dalla distorsione al legamento collaterale mediale rimediata contro l’Empoli, lo scorso 25 agosto, e ha svolto l’intera sessione con i compagni, anche se con un vistoso tutore ... (Sportface.it)

Sviluppo sostenibile - al gruppo Sgr il premio innovatori responsabili della regione Emilia Romagna - Il Gruppo Sgr Rimini ha ricevuto il Premio Innovatori responsabili, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e giunto alla decima edizione. Il riconoscimento individua quelle imprese che si impegnano per promuovere la cultura della responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione sociale e nel... (Riminitoday.it)