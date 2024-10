Ritiro Iniesta, il saluto di Fabregas: «Un privilegio stare al tuo fianco tutti questi anni» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ritiro Iniesta, ecco il saluto dell’allenatore del Como Fabregas nei confronti del suo ex compagno di squadra al Barcellona Andres Iniesta ha annunciato il suo addio al calcio, e molti atleti si sono voluti unire al saluto nei confronti dell’ex bandiera del Barcellona. Su tutti anche il tecnico del Como Fabregas che ha voluto salutare Calcionews24.com - Ritiro Iniesta, il saluto di Fabregas: «Un privilegio stare al tuo fianco tutti questi anni» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024), ecco ildell’allenatore del Comonei confronti del suo ex compagno di squadra al Barcellona Andresha annunciato il suo addio al calcio, e molti atleti si sono voluti unire alnei confronti dell’ex bandiera del Barcellona. Suanche il tecnico del Comoche ha voluto salutare

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Fate vomitare, non mi sento più al sicuro”: duro sfogo di Juan Jesus dopo il tentativo furto della sua auto a Napoli - Il difensore brasiliano ha trovato la macchina con i finestrini distrutti e i sedili sottosopra ... (ilfattoquotidiano.it)

Iniesta si ritira, il saluto di Mina: “Orgoglioso di aver condiviso lo spogliatoio con te” - “Tutto il meglio in questa nuova tappa che inizi nella tua vita Andres Iniesta. Grato a Dio e molto orgoglioso di aver condiviso lo spogliatoio e imparato da te. Grazie per il tuo calcio e per averci ... (calciocasteddu.it)

Messi: "L'addio di Iniesta? Mancherà a tutti" - Fonte: ANSA Vocegiallorossa.it foto di J.M.Colomo Andreas Iniesta si ritira ufficialmente dal calcio: il campione spagnolo, 40 anni, bandiera del Barcellona con cui ha vinto tutto ha scelto l'8 (suo n ... (informazione.it)