Record di partecipanti per la Pisa Half Marathon che festeggia 18 anni

Pisa, 9 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre, Pisa si trasforma in un palcoscenico per gli appassionati di running. La Pisa Half Marathon e la Pisa Ten hanno registrato un successo straordinario, con oltre 2.700 iscritti da 25 nazioni diverse che hanno costretto a chiudere anticipatamente le iscrizioni. Un traguardo importante che testimonia l'affetto e la partecipazione della comunità . Una storia di rinascita e solidarietà . Da 18 anni, la Pisa Half Marathon è molto più di una semplice gara. È un simbolo di rinascita, di speranza e di solidarietà . La manifestazione nasce dall'idea di promuovere la cultura del dono e di celebrare la vita, ispirata dalle storie di persone che, grazie ai trapianti, hanno potuto ritrovare una nuova dimensione. Pietro Pitoia, un esempio di tenacia.

La Pisa Half Marathon diventa 'grande' : la 18° edizione segna il record dei 3mila partecipanti - Da progetto visionario ad appuntamento canonico per tutti i praticanti del podismo, dagli amatori agli atleti che gareggiano in giro per l'Europa a caccia di primati e tempi utili per competere ad altissimo livello. La Pisa Half Marathon ormai è uno dei punti di riferimento per l'organizzazione... (Pisatoday.it)

La "Pisa Half Marathon" scalda i muscoli - Due, fino a questo momento, le presenze illustri della gara. Michele Bufalino . La gara è nata da una intuizione del professor Ugo Boggi, famosissimo ed apprezzato chirurgo, che è considerato uno dei massimi esperti a livello mondiale di oncologica del pancreas del fegato e delle vie biliari, di chirurgia robotica e di trapianti. (Lanazione.it)