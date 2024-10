Rai centrodestra diserterà ancora lavori della commissione di Vigilanza Ma attende un ‘segnale’

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Quella di oggi è stata la prima. La seconda sarà venerdì prossimo. Ma con ogni probabilità non sarà l’ultima volta. Ilha deciso oggi di non partecipare aiche era chiamata a fissare la data del voto sulla ratificanomina di Simona Agnes come presidente del cda Rai, facendo mancare il numero legale. Ma lo farà con certezza anche venerdì prossimo, data in cui la presidente Barbara Floridia ha convocato una nuova riunioneplenaria forte del regolamento che prevede che si debba procedere “non oltre dieci giorni” dopo la nomina. Ma l’intenzione è quella di ‘disertare’nel caso ne venisse fissata una terza nel giro di altri sette giorni. Tutto,giornata di oggi e delle polemiche che ne sono seguite, racconta di un muro contro muro tra maggioranza e opposizione sui vertici di viale Mazzini.