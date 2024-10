Pedemontana a che punto sono bonifiche e cantieri? Un incontro pubblico per fare chiarezza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pedemontana, bonifica da diossina e cantieri: a che punto siamo. Questo il titolo dell’incontro pubblico che si svolgerà il 18 ottobre alle 21 a Seveso al centro polifunzionale di via Redipuglia.L’evento è stato organizzato da Sinistra e Ambiente, Legambiente di Seveso, Seveso Futura Monzatoday.it - Pedemontana a che punto sono bonifiche e cantieri? Un incontro pubblico per fare chiarezza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), bonifica da diossina e: a chesiamo. Questo il titolo dell’che si svolgerà il 18 ottobre alle 21 a Seveso al centro polifunzionale di via Redipuglia.L’evento è stato organizzato da Sinistra e Ambiente, Legambiente di Seveso, Seveso Futura

