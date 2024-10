Anteprima24.it - Ospedale Moscati, la Cgil incalza: “Anomalie gestionali”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Funzione Pubblicadi Avellino, per il tramite della Segretaria Generale Licia Morsa, «ha indirizzato alla direzione strategica già troppe note di richieste, segnalazioni, attivazioni tavoli, per non ricevere alcun riscontro. Qualcosa alnon va!». Continua. «Non abbiamo saputo più nulla del direttore sanitario, posto vacante da oltre due mesi. È impensabile per un’azienda di rilievo nazionale non avere in servizio il direttore sanitario. Non si può attendere oltre!Tutte ledi gestione rischiano di ricadere sui cittadini oltre che sui lavoratori! Siamo in attesa del fabbisogno triennale oltre che dell’approvazione dell’Atto Aziendale da parte della regione Campania.