Urbanpost.it - Orrendo femminicidio a Caserta: strangola la moglie davanti ai figli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tragedia a San Felice a Cancello, in provincia di, dove un episodio di violenza domestica ha sconvolto l’intera comunità. Un uomo di 30 anni, di origine albanese, hato ladi 24 anni al culmine di una lite. A rendere l’episodio ancora più scioccante è stato il fatto che il delitto è avvenutoai duepiccoli della coppia, di appena 4 e 6 anni. Le urla disperate dei bambini hanno trasformato la casa in un teatro di orrore, mentre la giovane madre giaceva senza vita.: uomolaaiL’episodio si è consumato alle prime ore del mattino, intorno alle 5. Dopo aver ucciso la, il 30enne ha contattato il cognato, che vive nelle vicinanze, per avvisarlo di quanto accaduto.