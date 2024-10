Orban-Von der Leyen, lite al Parlamento Ue. “Ammettete che in Ucraina stiamo perdendo”. Ursula: “Ungheria apre porte a russi e cinesi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Budapest “vuole essere un mediatore onesto, ha un atteggiamento costruttivo e difenderà le prerogative sancite dal Trattato”. E’ stata questa la premessa dell’intervento tenuto dal premier Viktor Orban all’Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell’Ue. Un intervento che si è fatto sempre più duro con il passare dei minuti e ha finito per incendiare il dibattito in aula. “Vogliamo avanzare proposte per garantire la sicurezza, la pace e la prosperità dell’Ue”, ha aggiunto Orban: “Oggi sono qui per convincervi che l’Ue deve cambiare“. In primis, dice Orban, sulla gestione dei flussi migratori. “Le frontiere europee vanno difese – ha detto il primo ministro ungherese -. Senza creazione di hotspot esterni non potremo tutelare l’Ue dall’immigrazione clandestina. C’è solo una soluzione: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l’autorizzazione previamente”. Ilfattoquotidiano.it - Orban-Von der Leyen, lite al Parlamento Ue. “Ammettete che in Ucraina stiamo perdendo”. Ursula: “Ungheria apre porte a russi e cinesi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Budapest “vuole essere un mediatore onesto, ha un atteggiamento costruttivo e difenderà le prerogative sancite dal Trattato”. E’ stata questa la premessa dell’intervento tenuto dal premier Viktorall’Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell’Ue. Un intervento che si è fatto sempre più duro con il passare dei minuti e ha finito per incendiare il dibattito in aula. “Vogliamo avanzare proposte per garantire la sicurezza, la pace e la prosperità dell’Ue”, ha aggiunto: “Oggi sono qui per convincervi che l’Ue deve cambiare“. In primis, dice, sulla gestione dei flussi migratori. “Le frontiere europee vanno difese – ha detto il primo ministro ungherese -. Senza creazione di hotspot esterni non potremo tutelare l’Ue dall’immigrazione clandestina. C’è solo una soluzione: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l’autorizzazione previamente”.

