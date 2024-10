Open Day di OggiScuola per l’orientamento ai prossimi concorsi della Scuola

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 Ottobre 2024, ore 10:00-13:00, presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Porto (Via Rampe Sant’Antonio n. 2) si terrà l’Day di “” peraiconccronacheorsi, alle prove di accesso al X Ciclo del TFA per il Sostegno ed ai corsi formativi INDIRE. L’evento è progettato in collaborazione con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” e con il Patrociniocitata Università e del Comune di Ischia. L’obiettivo principale dell’Day è quello di fornire informazioni utili sui prerequisiti di accesso e sulle prove concorsuali.