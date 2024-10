Onorato: “Insieme con Adr e Ita per valorizzare il litorale” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – “valorizzare gli itinerari alternativi di Roma come Ostia Antica e tutto il litorale, con la collaborazione di Aeroporti di Roma e ITA, è la sfida del turismo che vogliamo vincere. Per questo abbiamo voluto inaugurare il padiglione di Roma Capitale e della Regione Lazio alla Fiera di Rimini su questo argomento. Bisogna intercettare i milioni di visitatori che fanno scalo a Roma, che potrebbero essere dei potenziali pernottamenti, per valorizzare tutto il territorio che c’è intorno agli aeroporti”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – “gli itinerari alternativi di Roma come Ostia Antica e tutto il, con la collaborazione di Aeroporti di Roma e ITA, è la sfida del turismo che vogliamo vincere. Per questo abbiamo voluto inaugurare il padiglione di Roma Capitale e della Regione Lazio alla Fiera di Rimini su questo argomento. Bisogna intercettare i milioni di visitatori che fanno scalo a Roma, che potrebbero essere dei potenziali pernottamenti, pertutto il territorio che c’è intorno agli aeroporti”.

