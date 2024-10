Thesocialpost.it - Omicidio Alice Scagni, la Cassazione conferma la condanna a 24 anni per il fratello

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati difensori di Albertondo così laa 24e 6 mesi per l’della sorella. Il tragico evento si è verificato il primo maggio del 2022 sotto casa della vittima a Genova Quinto. Leggi anche: Tragedia in Brasile: giovane attaccante ucciso a colpi di pistola Il ricorso della difesa Gli avvocati Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli, difensori di, avevano presentato un ricorso sostenendo l’assenza dei presupposti per la premeditazione. La difesa ha basato la propria linea sul riconoscimento del vizio di mente in forma di seminfermità, stabilito sia in primo che in secondo grado.