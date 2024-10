Milan, Meola: “Pulisic non avrebbe mai litigato in campo con i compagni” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tony Meola ha sostenuto Christian Pulisic riguardo la controversia in corso sul suo status di rigorista del Milan, dopo l'episodio di Firenze Pianetamilan.it - Milan, Meola: “Pulisic non avrebbe mai litigato in campo con i compagni” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tonyha sostenuto Christianriguardo la controversia in corso sul suo status di rigorista del, dopo l'episodio di Firenze

Milano - Raffaele Meola assolto per accuse di violenza sessuale in quanto la hostess "ha detto no dopo 20 secondi - poteva dileguarsi" - Oggi a Milano, un ex sindacalista della Cisl, Raffaele Meola, è stato nuovamente assolto da accuse di violenza sessuale nei confronti di una hostess, in quanto secondo la Corte d’Appello quest'ultima "ha detto no dopo 20 secondi, poteva dileguarsi". La sentenza della Corte del capoluogo lombardo ha . (Ilgiornaleditalia.it)

