Alex Meret sta recuperando da un recente infortunio e potrebbe tornare in campo per la sfida tra Empoli e Napoli. Il portiere del Napoli Alex L'articolo Meret potrebbe rientrare per Empoli-Napoli proviene da ForzAzzurri.net.

Caprile : “Pochi gol subiti dal Napoli? Ecco il segreto! A Napoli sto benissimo - mi alleno con Meret ma in squadra c’è un fenomeno. Il mio idolo…” - . Tutti noi ci muoviamo bene ed il mister ci spinge ad essere compatti, forse è questo il segreto. Il mister magari non sarà contento, però a Napoli si mangia bene!”, ha concluso il portiere in maniera sorridente. “Il senso d’appartenenza della città di Napoli? Il fatto che sia venuto in città da piccolo mi ha aiutato a capire subito quali siano i pregi e i difetti: io a Napoli sto benissimo, ... (Napolipiu.com)

Napoli - Caprile : «Conte ci spinge a fare questa cosa. A Meret ruberei quella dote. Buongiorno? È un fenomeno» - Il secondo portiere dei partenopei è stato intervistato su alcuni argomenti riguardanti il suo periodo in azzurro Elia Caprile, portiere del Napoli, ha parlato a CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. GOL SUBITI – «Il fatto di aver subito pochi […]. L’estremo difensore ha debuttato questa stagione contro la Juventus dopo l’infortunio di Meret. (Calcionews24.com)

Napoli - torna Meret dopo la sosta? - it: Notizie dallo Sport Italiano. Fantacalcio. E arriva un’altra buona notizia. Antonio Conte ha trovato anche il giusto equilibrio tattico, abbandonando la difesa a tre pur di trovare posto a McTominay. (Adnkronos) – Il Napoli arriva alla sosta di ottobre da capolista. Meret sta bruciando i tempi di recupero. (Seriea24.it)