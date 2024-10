Maltempo in Lombardia, allerta rossa per pioggia forte mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si intensifica il Maltempo sulla regione. Dalle ore 14.30 di oggi mercoledì 9 ottobre e per la giornata di domani giovedì 10 ottobre il Centro funzionale della Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico e un'allerta gialla per temporali e vento forte. Fanpage.it - Maltempo in Lombardia, allerta rossa per pioggia forte mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si intensifica ilsulla regione. Dalle ore 14.30 di oggie per la giornata di domani10il Centro funzionale della Protezione civile ha diramato un'per rischio idrogeologico e un'gialla per temporali e vento

