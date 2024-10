Macron e la guerra della fiction con Roma: “Emily torni a Parigi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Parigi, 9 ottobre 2024 – “Emily in Paris a Roma non ha senso”. “Lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a Parigi”. È lapidario il presidente francese Emmanuel Macron: intervistato da ‘Variety’, esprime questo auspicio sulla popolare fiction Netflix, dopo l’ultima stagione, la quarta, che si concludeva con il trasferimento della protagonista (Lily Collins) a Roma. Per l’inquilino dell’Eliseo la serie ha dato una spinta e una grande attrattiva turistica al Paese e alla capitale. È talmente affezionato alla serie che la moglie, la première dame Brigitte, è apparsa in una puntata dell’ultima stagione. Comparsata di cui il presidente si dice “molto fiero”. Brigitte “è stata molto contenta di farlo”, prosegue Macron: si tratta solo di un cameo di “pochi minuti, ma penso che sia stato un momento bellissimo per lei. Penso che sia buono per l’immagine della Francia”. Quotidiano.net - Macron e la guerra della fiction con Roma: “Emily torni a Parigi” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – “in Paris anon ha senso”. “Lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a”. È lapidario il presidente francese Emmanuel: intervistato da ‘Variety’, esprime questo auspicio sulla popolareNetflix, dopo l’ultima stagione, la quarta, che si concludeva con il trasferimentoprotagonista (Lily Collins) a. Per l’inquilino dell’Eliseo la serie ha dato una spinta e una grande attrattiva turistica al Paese e alla capitale. È talmente affezionato alla serie che la moglie, la première dame Brigitte, è apparsa in una puntata dell’ultima stagione. Comparsata di cui il presidente si dice “molto fiero”. Brigitte “è stata molto contenta di farlo”, prosegue: si tratta solo di un cameo di “pochi minuti, ma penso che sia stato un momento bellissimo per lei. Penso che sia buono per l’immagineFrancia”.

