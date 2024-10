L’invettiva anti woke di Marco Rizzo: «Posso dire che mi piace la gnocca?» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Probabilmente il nome dell’evento poteva destare qualche sospetto: L’Italia dei Conservatori. Così Marco Rizzo, l’attuale coordinatore di Democrazia sovrana e Popolare e candidato alle regionali in Umbria, durante la manifestazione si è lasciato andare a dichiarazioni condite dal più classico del: «Ai miei tempi» che, in poco tempo, sono diventati virali. Un manifesto anti woke, nella sua visione più semplicistica e casereccia, da pane e salame, anzi, vodka e bliny, per tener fede alle origini sovietiche del pensiero di Rizzo, già segretario del Partito comunista, oggi convinto rossobruno. «A me piace la gnocca. Posso dirlo? E non mi dovete rompere le balle», ha sottolineato l’ex europarlamentare, tra il giubilo della folla. Lettera43.it - L’invettiva anti woke di Marco Rizzo: «Posso dire che mi piace la gnocca?» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Probabilmente il nome dell’evento poteva destare qualche sospetto: L’Italia dei Conservatori. Così, l’attuale coordinatore di Democrazia sovrana e Popolare e candidato alle regionali in Umbria, durante la manifestazione si è lasciato andare a dichiarazioni condite dal più classico del: «Ai miei tempi» che, in poco tempo, sono diventati virali. Un manifesto, nella sua visione più semplicistica e casereccia, da pane e salame, anzi, vodka e bliny, per tener fede alle origini sovietiche del pensiero di, già segretario del Partito comunista, oggi convinto rossobruno. «A meladirlo? E non mi dovete rompere le balle», ha sottolineato l’ex europarlamentare, tra il giubilo della folla.

Marco Rizzo senza freni : "Mi piace la gnocca - posso dirlo? Non mi dovete rompere le pa**e"

"Mi piace la gnocca". Parole e musica di Marco Rizzo volto storico della sinistra radicale e candidato a presidente dell'Umbria per Democrazia Sovrana e Popolare. Una rivendicazione che fa il paio con un j'accuse al politicamente corretto, vero o presunto che sia, almeno in fatto di sessualità...

Marco Rizzo - ex PC : "Non c'è più un film senza gay - gusti sessuali di una minoranza oggi sono obbligo per la maggioranza"

L'intervento dell'ex leader del Partito Comunista, Marzo Rizzo, all'evento "L'Italia dei Conservatori", ha avuto una grandissima risonanza sul web per i temi dai lui toccati dall'omosessualità al politicamente corretto alle minoranze.

Marco Rizzo incenerisce il politicamente corretto : "Non posso più dire che mi piace la gnocca"

"Ho criticato quest'epoca insopportabile del politicamente corretto" Al Corriere della Sera, l'attuale coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, ha argomentato il suo intervento al di là dell'intervento acchiappaclic: «L'altro giorno io stavo ragionando di politica generale davanti a personalità del calibro di Gianfranco Fini, Luciano Violante e non mi pare siano rimasti ...