Lampioni spenti, la nuova pista ciclabile resta completamente al buio | FOTO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Caserta è buio pesto. Secondo quanto segnalato da alcuni cittadini la pubblica illuminazione sarebbe spenta in diverse strade del centro, tra cui l'area di piazza Pitesti e la zona di via degli Atleti. Al buio anche la pista di atletica e la nuova pista ciclabile che collega via GM Bosco Casertanews.it - Lampioni spenti, la nuova pista ciclabile resta completamente al buio | FOTO Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Caserta èpesto. Secondo quanto segnalato da alcuni cittadini la pubblica illuminazione sarebbe spenta in diverse strade del centro, tra cui l'area di piazza Pitesti e la zona di via degli Atleti. Alanche ladi atletica e lache collega via GM Bosco

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Costretto a correre "al buio" : brutto imprevisto in pista per Pecco Bagnaia - Anzi, proprio nelle curve fatte quasi al buio Bagnaia ha messo a segno il giro più veloce di tutta la sua gara. "In quel giro ho fatto il giro più veloce della gara, probabilmente ho frenato più forte perché non vedevo il punto di frenata", ha spiegato il campione facendo dell'ironia. Il piccolo incidente per fortuna non ha compromesso la corsa dell'attuale leader del Mondiale. (Liberoquotidiano.it)

Omicidio Sharon Verzeni : dal buio del mistero spunta la pista su Scientology? Ma il killer resta senza un volto - Il quale, interpellato dall’agenzia di stampa, non sembra convinto di questa ipotesi. Omicidio Sharon Verzeni, una pista porterebbe a Scientology? Inquirenti che, alle prese con un mistero fitto e intricato, complicato dalla semplicità della vita condotta fino al suo ultimo momento dalla vittima, e dalla irreprensibilità di comportamenti e relazioni, sta procedendo ora secondo il “metodo Yara”: ... (Secoloditalia.it)