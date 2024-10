Investe il papà con l'auto e poi lo prende a martellate in testa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prima ha investito il papà con l'auto, poi ha cercato di colpirlo con un martello in testa. È successo a Sassari domenica pomeriggio, 6 ottobre. Solo l'arrivo dei carabinieri ha placato la furia del ragazzo, un 25enne sassarese: è stato arrestato per tentato omicidio e si trova ora rinchiuso nel Today.it - Investe il papà con l'auto e poi lo prende a martellate in testa Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prima ha investito ilcon l', poi ha cercato di colpirlo con un martello in. È successo a Sassari domenica pomeriggio, 6 ottobre. Solo l'arrivo dei carabinieri ha placato la furia del ragazzo, un 25enne sassarese: è stato arrestato per tentato omicidio e si trova ora rinchiuso nel

