Infermiera accoltellata alla gola e alla mano da un paziente

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ennesima aggressione ai danni di un sanitario in Italia. Stavolta è successo presso la Casa della comunità di Meldola, vicino Forlì, dove un’è statada un. Secondo quanto si apprende, l’uomo si era recato lì per sottoporsi ad una terapia. L’ha eseguito la somministrazione prescritta, ma quando è arrivato il momento di fissare il successivo appuntamento, ilha estratto un coltello colpendola in modo superficiale al collo ed in maniera più grave a una.Leggi anche: Altri due medici aggrediti e picchiati. Avevano negato visita domiciliare Come e perché l’è stata“Non è in pericolo, ma si trova in stato di shock per l’aggressione subita. – spiega Ausl Romagna in un comunicato – l’uomo non aveva mai avuto, in precedenza, manifestazioni di aggressività ed era seguito costantemente dal Servizio.