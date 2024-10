Il sopralluogo di Giani al cantiere dell'Alta Velocità di Firenze: "Mancano solo i binari" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Firenze, 09 ottobre 2024 “Sono orgoglioso di quest'opera pubblica che ci proietta nel futuro e contribuisce a creare nuovi orizzonti per la Toscana. Siamo a circa 22 metri di profondità, come vedete già è tutto rivestito, Mancano solo i binari”. Così Eugenio Giani al cantiere nei pressi della Fortezza da Basso. Fb Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Il sopralluogo di Giani al cantiere dell'Alta Velocità di Firenze: "Mancano solo i binari" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 09 ottobre 2024 “Sono orgoglioso di quest'opera pubblica che ci proietta nel futuro e contribuisce a creare nuovi orizzonti per la Toscana. Siamo a circa 22 metri di profondità, come vedete già è tutto rivestito,”. Così Eugenioalnei pressia Fortezza da Basso. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

