Ilnapolista.it - Ha ragione Casarin, oggi le scarpe non proteggono i piedi dei calciatori: Kvara lo dimostra

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)alla Gazzetta dello Sport parlando dei casi arbitrali sollevati in quest’ultimo periodo in Serie A dopo i controversi “step on foot”, si è soffermato sul gioco del calcio che lui ha definito “durissimo”. L’ex arbitro ha detto che si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla tutela deiha sottolineato un aspetto di cui si parla poco e cioè come sono cambiate e, in peggio, le. «Tempo fa ho avuto la possibilità di vedere da vicino gli scarpini che calzano idi: leggerissimi, sottili. Un tempo leavevano più struttura, erano maggiormente protettive.sono troppo leggere. Non tutelano, non, sono inadeguate agli urti, ai contrasti».e il piede diesiste un fiorente mercato dida calcio, con annessi testimonial d’eccezione.