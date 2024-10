Goldengas Senigallia, al PalaPanzini questa sera arriva la Virtus Civitanova (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Primo turno infrasettimanale nella serie B Interregionale, in campo oggi nella terza giornata del girone E che vede impegnate ben sette squadre marchigiane. L’unica della provincia di Ancona è la Goldengas Senigallia, che reduce da due prestazioni positive – la vittoria netta contro il Teramo all’esordio e la sconfitta onorevole di Ozzano sabato sera – torna al PalaPanzini per giocare questa sera alle 21 il derby contro una rivale tradizionale, la Virtus Civitanova. Match senz’altro da vincere contro il quintetto di coach Domizioli, che a sua volta ha 2 punti in classifica e punta alla salvezza come i biancorossi: le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa sempre a Senigallia ma in amichevole, un match vinto da Civitanova contro una Goldengas priva però di capitan Giacomini. Ilrestodelcarlino.it - Goldengas Senigallia, al PalaPanzini questa sera arriva la Virtus Civitanova Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Primo turno infrasettimanale nella serie B Interregionale, in campo oggi nella terza giornata del girone E che vede impegnate ben sette squadre marchigiane. L’unica della provincia di Ancona è la, che reduce da due prestazioni positive – la vittoria netta contro il Teramo all’esordio e la sconfitta onorevole di Ozzano sabato– torna alper giocarealle 21 il derby contro una rivale tradizionale, la. Match senz’altro da vincere contro il quintetto di coach Domizioli, che a sua volta ha 2 punti in classifica e punta alla salvezza come i biancorossi: le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa sempre ama in amichevole, un match vinto dacontro unapriva però di capitan Giacomini.

Basket Serie B Interregionale / Per la Goldengas Senigallia Arceci e Maiolatesi - L’ala classe 2001 infatti era cresciuto nel vivaio biancorosso debuttando anche in prima squadra in serie B prima di provare esperienze fuori, l’ultima delle quali, col Pisaurum Pesaro, lo scorso anno lo aveva visto tornare al PalaPanzini da avversario. Tommaso Maiolatesi torna invece a Senigallia ... (Vallesina.tv)

Basket - B interregionale : la Goldengas Senigallia è rimasta ’sola’ in provincia nel nuovo campionato - a. . In tutto dunque, nei due gironi (E, con la Goldengas, e F) vi saranno su 24 squadre totali (12 ciascuno) una promozione e tre retrocessioni: salvarsi dunque non sarà impossibile, ma salire sarà decisamente un’impresa. Questa la formula del campionato che vedrà impegnata la Goldengas ... (Ilrestodelcarlino.it)