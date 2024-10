Giornate Fai d'Autunno 2024, 10 luoghi da non perdere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 c'è l'occasione di scoprire più di 700 luoghi dal Nord al Sud Italia, poco conosciuti, insoliti o solitamente inaccessibili Wired.it - Giornate Fai d'Autunno 2024, 10 luoghi da non perdere Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 c'è l'occasione di scoprire più di 700dal Nord al Sud Italia, poco conosciuti, insoliti o solitamente inaccessibili

Giornate Fai d'autunno in Piemonte - visite a contributo libero nei luoghi inaccessibili e poco valorizzati della Regione - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Da Nord a Sud della... (Torinotoday.it)

Tornano le Giornate Fai d’Autunno : a Napoli e in Campania in programma visite in 40 luoghi - La proposta a cura del neo Gruppo Fai Isola di Ischia è l’apertura della Colombaia – Villa del regista Luchino Visconti situata nel Comune di Forio. La residenza presenta un’architettura affascinante e singolare, caratterizzata da elementi rustici e linee eleganti. Situata all’interno del parco regionale del Partenio, l’Abbazia sorge ai piedi del Montevergine. (Ildenaro.it)

Giornate Fai d’autunno 2024 : tutti i luoghi visitabili in Abruzzo e nel Chietino - In tutta Italia sono previste 700 aperture in 360 città d’Italia. Tra queste 30 riguarderanno l’Abruzzo e coinvolgeranno 12 borghi e città. Torna la tredicesima edizione delle giornate Fai d’autunno 2024, che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre. Partecipare alle giornate Fai non è solo... (Chietitoday.it)