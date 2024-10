Giorgetti: “Inverno demografico incide negativamente su crescita Pil” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "C'è un'evidente correlazione tra demografia a crescita del Pil in senso aggregato, perchè un Paese come il nostro, che decresce, che perde forse 400 mila cittadini italiani ogni anno, non può immaginare una crescita nell'ordine del 3 o 4 per cento". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo, in Aula alla Camera, nel corso dell'esame del Piano strutturale di bilancio. "Il Pil pro-capite cresce - ha aggiunto - ma quello dell'Italia no". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Giorgetti: “Inverno demografico incide negativamente su crescita Pil” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "C'è un'evidente correlazione tra demografia adel Pil in senso aggregato, perchè un Paese come il nostro, che decresce, che perde forse 400 mila cittadini italiani ogni anno, non può immaginare unanell'ordine del 3 o 4 per cento". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo, intervenendo, in Aula alla Camera, nel corso dell'esame del Piano strutturale di bilancio. "Il Pil pro-capite cresce - ha aggiunto - ma quello dell'Italia no". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

