Fumata nera per il giudice della Consulta

Ennesima Fumata nera, e siamo ad otto, del Parlamento riunito in seduta comune alla Camera per la scelta del giudice della Consulta. Non va a buon fine dunque il tentativo della maggioranza, definito dall'opposizione come un "blitz della Meloni", di far eleggere (363 i voti richiesti, vale a dire i 3/5 dei 605 parlamentari) il giurista Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi voluto dalla premier e considerato il padre del ddl di riforma costituzionale del premierato. Numeri alla mano, i presenti e votanti sono stati 342 con 323 schede bianche, 10 nulle, e 9 'preferenze disperse'.

Elezione giudice Consulta - ottava fumata nera. Meloni irritata ma non rinuncia a Marini - Dopo una serie di telefonate e verifiche interne, il pallottoliere ha palesato una realtà chiara: non c’erano i numeri sufficienti per eleggere Marini. Le opposizioni, dal canto loro, stanno cercando di allungare i tempi.  Oltre al timing, resta la questione dei numeri. La maggioranza, pur vicina al successo, si è scontrata con la mancanza di voti, una situazione che ha spinto Meloni a ritirare ... (Ilfogliettone.it)