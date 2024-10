Francesco Chimirri, la figlia: «Giuseppe Sortino si è messo in mezzo, papà voleva risarcire il danno». Indagato anche il figlio della vittima (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'indagine sulla morte del pizzaiolo e tiktoker Francesco Chimirri, 44 anni, ucciso lunedì 7 ottobre, si allarga. Oltre a Giuseppe Sortino, 37enne viceispettore della Leggo.it - Francesco Chimirri, la figlia: «Giuseppe Sortino si è messo in mezzo, papà voleva risarcire il danno». Indagato anche il figlio della vittima Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'indagine sulla morte del pizzaiolo e tiktoker, 44 anni, ucciso lunedì 7 ottobre, si allarga. Oltre a, 37enne viceispettore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Chimirri ucciso - il poliziotto Giuseppe Sortino indagato per omicidio. «Il figlio della vittima ha raccolto la pistola e ha provato a sparare» - Un uomo di 44 anni ucciso, al termine di un inseguimento, da un poliziotto che poi rischia il linciaggio ad opera dei familiari della vittima e finisce in prognosi riservata in... (Ilmessaggero.it)

Crotone - discussione finisce in tragedia : morto il TikToker Francesco Chimirri - indagato vice-ispettore - A quel punto, Giuseppe Stortino, insegue la vettura e la corsa tra Peugeot e Dacia Duster termina presso il quartiere Lampanaro dove abitano i genitori di Chimirri. it)L’uomo rimane senza vita dopo gli spari a causa di una colluttazione finita male. . Muore il pizzaiolo 44enne Francesco Chimirri (ANSA-CityRumors. (Cityrumors.it)

Agente aggredito a Crotone - le immagini del violento pestaggio dopo l’omicidio di Francesco Chimirri – Video - (Adnkronos) – Gli attimi del violento pestaggio del vice ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Sortino ieri pomeriggio, dopo l'omicidio… L'articolo Agente aggredito a Crotone, le immagini del violento pestaggio dopo l’omicidio di Francesco Chimirri – Video proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)