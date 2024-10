Donnapop.it - Fedez è riuscito a inimicarsi pure il Sindaco di Rozzano: «La nostra città non è sinonimo di malavita»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)non riesce proprio a farne una giusta; il rapper è stato capace dianche ildi. Cosa è successo? Come sappiamo, l’ex marito di Chiara Ferragni ribadisce spesso le sue origini: nonostante oggi abiti nel pieno centro di Milano, nella zona più in della, Federico Lucia – in arte– è originario di. Da sempre il cantante attribuisce il suo comune di nascita a un posto tutt’altro che sicuro. Ma cosa c’è di vero? A quanto pare poco e nulla; nelle ultime ore ildiè insorto nei confronti del rapper e a scatenare questa reazione ci avrebbe pensato proprio la famosa frase pronunciata dadurante il pestaggio di Cristiano Iovino, per cui le indagini sono ancora in corso.