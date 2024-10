Esonda un torrente nel Senese, coppia rimane isolata nel proprio podere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) RADICONDOLI – Il maltempo colpisce anche la provincia di Siena. I vigili del fuoco del comando provinciale, a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia, sono intervenuti nella giornata del 7 ottobre per diversi interventi legati a danni d’acqua e alberi pericolanti. Da segnalare, in particolare, il salvataggio di un uomo e di una donna, rimasti bloccati nel loro podere in Molin Nuovo a Radicondoli a causa della piena di un torrente. I due sono stati poi affidati al personale del Comune che ha provvedito a trovare una sistemazione per trascorrere la notte. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) RADICONDOLI – Il maltempo colpisce anche la provincia di Siena. I vigili del fuoco del comando provinciale, a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia, sono intervenuti nella giornata del 7 ottobre per diversi interventi legati a danni d’acqua e alberi pericolanti. Da segnalare, in particolare, il salvataggio di un uomo e di una donna, rimasti bloccati nel loroin Molin Nuovo a Radicondoli a causa della piena di un. I due sono stati poi affidati al personale del Comune che ha provvedito a trovare una sistemazione per trascorrere la notte.

