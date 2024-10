Spazionapoli.it - De Laurentiis non fa regali: il piano per blindare l’azzurro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aurelio Denon vuole farea nessuno, soprattutto alle dirette concorrenti: ilperil top player. Dopo un’estate piena di colpi di scena, il Napoli è riuscito a dare una scossa alla nuova stagione. Deha rivoluzionato completamente la rosa, in accordo con Antonio Conte. In tanti hanno lasciato il progetto azzurro, perché non vi erano più gli stimoli e le premesse giuste per restare. Il mister, però, ha anche blindato qualche calciatore, ponendo un veto alla cessione. C’è chi invece, verso inizio agosto e prima dell’inizio della stagione, era ad un passo per lasciare la società. Stiamo parlando di Alex Meret, per qualche giorno protagonista di rumors di mercato. Il Napoli aveva anche pronta la lista dei suoi sostituti, salvo poi fare marcia indietro e dare fiducia all’estremo difensore azzurro, protagonista dello Scudetto.