Daniel Maldini in Nazionale? E intanto a Monza | calciomercato tam-tam impazzito

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La conferenza stampa per la prima convocazione inmaggiore è senz'altro la “partita” più difficile finora disputata da. Il motivo è ovvio a tutti coloro che l'hanno ascoltata: di domande sune arrivano poche, di domande su papà Paolo e nonno Cesare ne volano tante, tantissime, troppe. Ci vogliono le migliori doti di quel dna baciato dal calcio per rispondere senza uscirne “infortunati”: educazione, pazienza, lucidità.non dribbla tutte queste domande sulla dinastia come fa con gli avversari in campo ma si sofferma, risponde, spiega. E lo fa con sincerità, praticità e semplicità. Parla come gioca e questo- non il cognome- è il principale motivo per cui siede sulla poltrona della sala conferenze di Coverciano.supera l'esame di maturità a pieni voti.