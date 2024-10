Colpo di Alisson per il Liverpool, portiere indisponibile per diverse settimane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 12:07:20 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool sarà senza il portiere Alisson per circa sei settimane dopo aver subito un infortunio al tendine del ginocchio nella vittoria al Crystal Palace di sabato. Il nazionale brasiliano è tornato in campo dopo 79 minuti della vittoria per 1-0 a Selhurst Park ed è stato sostituito dal terzo scelto Vitezslav Jaros con il difensore regolare Caoimhin Kelleher assente per malattia. L’allenatore dei Reds Arne Slot ha ammesso dopo la partita che perdere un portiere della qualità di Alisson è stato un duro Colpo. Esordio per il Vitezslav Jaros pic.twitter.com/7sNabvt1WK —Liverpool FC (@LFC) 5 ottobre 2024 Ha detto: “Alisson è il nostro numero uno, il miglior portiere del mondo quindi è un duro Colpo quando si infortuna per sé e per la squadra. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 12:07:20 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ilsarà senza ilper circa seidopo aver subito un infortunio al tendine del ginocchio nella vittoria al Crystal Palace di sabato. Il nazionale brasiliano è tornato in campo dopo 79 minuti della vittoria per 1-0 a Selhurst Park ed è stato sostituito dal terzo scelto Vitezslav Jaros con il difensore regolare Caoimhin Kelleher assente per malattia. L’allenatore dei Reds Arne Slot ha ammesso dopo la partita che perdere undella qualità diè stato un duro. Esordio per il Vitezslav Jaros pic.twitter.com/7sNabvt1WK —FC (@LFC) 5 ottobre 2024 Ha detto: “è il nostro numero uno, il migliordel mondo quindi è un duroquando si infortuna per sé e per la squadra.

