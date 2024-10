Castelvetere in Val Fortore, tre consiglieri di maggioranza aderiscono a FdI (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la marcia di radicamento sul territorio di Fratelli d’Italia. Boom di ingressi quello che si registra anche a Castelvetere in Val Fortore, cittadina nel cuore dell’entroterra campano guidata dal Sindaco Gianfranco Mottola. Tre adesioni, in particolare, che giungono dalla maggioranza consiliare: si tratta di Antonio Finelli e Carmine Pannaggio oltre che del Vicesindaco, Leonarda Colella. “Dagli amici di Castelvetere – commenta in merito il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera – giunge una scelta netta. Quella del Centro fortorino è una Comunità con la quale si è instaurato un rapporto speciale, sin dalla mia prima candidatura, con risultati sempre sopra la media per Fratelli d’Italia. Il 23,4% alle Regionali del 2020, oltre il 42% nel 2022 al Senato e circa il 32% alle Europee di Giugno. Anteprima24.it - Castelvetere in Val Fortore, tre consiglieri di maggioranza aderiscono a FdI Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la marcia di radicamento sul territorio di Fratelli d’Italia. Boom di ingressi quello che si registra anche ain Val, cittadina nel cuore dell’entroterra campano guidata dal Sindaco Gianfranco Mottola. Tre adesioni, in particolare, che giungono dallaconsiliare: si tratta di Antonio Finelli e Carmine Pannaggio oltre che del Vicesindaco, Leonarda Colella. “Dagli amici di– commenta in merito il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera – giunge una scelta netta. Quella del Centro fortorino è una Comunità con la quale si è instaurato un rapporto speciale, sin dalla mia prima candidatura, con risultati sempre sopra la media per Fratelli d’Italia. Il 23,4% alle Regionali del 2020, oltre il 42% nel 2022 al Senato e circa il 32% alle Europee di Giugno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Castelvetere in Val Fortore festeggiamenti per 70 anni sezione ANC - È stata quindi celebrata la santa messa dal cappellano militare del comando provinciale dei carabinieri di Benevento, don Salvatore Varvallo e dal parroco locale, don Gianluca Spagnuolo, che si è conclusa con la recita della preghiera del carabiniere, emozionante invocazione alla Virgo Fidelis, protettrice dei militari dell’Arma. (Puntomagazine.it)

Castelvetere in Val Fortore - i Carabinieri festeggiano i 70 anni della fondazione della Sezione dell’Anc - it. Tempo di lettura: 4 minutiCastelvetere in Val Fortore ha celebrato il 70° anniversario della costituzione della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La cerimonia si è aperta con la deposizione di un omaggio floreale presso il monumento al tenente d’artiglieria del Regio Esercito Samuele Monaco, originario del posto, caduto eroicamente in battaglia sul Carso il 22 ottobre ... (Anteprima24.it)