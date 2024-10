Casertanouccide moglie davanti a figli

Casertano,uccide moglie davanti a figli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 8.40 Un uomo di 30 anni originario dell'Albania ha ucciso sua moglie strangolandola davanti ai figli di 4 e 6 anni. E' avvenuto a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. La vittima, anche lei di origine albanese, aveva 24 anni. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. I carabinieri hanno trovato l'uomo in stato confusionale, davanti all'abitazione. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 8.40 Un uomo di 30 anni originario dell'Albania ha ucciso suastrangolandolaaidi 4 e 6 anni. E' avvenuto a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. La vittima, anche lei di origine albanese, aveva 24 anni. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. I carabinieri hanno trovato l'uomo in stato confusionale,all'abitazione.

