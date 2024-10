Carabiniere si laurea e poco dopo sventa una rapina: rincorre il ladro con la corona d’alloro in testa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un giovane Carabiniere in servizio presso la compagnia Roma Centro si è reso protagonista di un gesto eroico subito dopo aver ottenuto la laurea. Il militare, che aveva appena discusso la sua tesi in Scienze giuridiche con il massimo dei voti (110/110), ha sventato una rapina ai danni di un turista nel cuore della Capitale. L’episodio è avvenuto ieri mattina mentre il neolaureato si stava dirigendo a festeggiare con i familiari e alcuni colleghi. Il furto in pieno centro e l’inseguimento dopo aver discusso la tesi in un auditorium del quartiere Salario, il Carabiniere, con ancora in testa la corona d’alloro, si stava recando nel quartiere Monti per un aperitivo. Durante il tragitto, lui e i suoi colleghi, pur essendo fuori servizio, hanno notato due uomini che, approfittando di un momento di distrazione, avevano rubato la borsa di un turista. Thesocialpost.it - Carabiniere si laurea e poco dopo sventa una rapina: rincorre il ladro con la corona d’alloro in testa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un giovanein servizio presso la compagnia Roma Centro si è reso protagonista di un gesto eroico subitoaver ottenuto la. Il militare, che aveva appena discusso la sua tesi in Scienze giuridiche con il massimo dei voti (110/110), hato unaai danni di un turista nel cuore della Capitale. L’episodio è avvenuto ieri mattina mentre il neoto si stava dirigendo a festeggiare con i familiari e alcuni colleghi. Il furto in pieno centro e l’inseguimentoaver discusso la tesi in un auditorium del quartiere Salario, il, con ancora inla, si stava recando nel quartiere Monti per un aperitivo. Durante il tragitto, lui e i suoi colleghi, pur essendo fuori servizio, hanno notato due uomini che, approfittando di un momento di distrazione, avevano rubato la borsa di un turista.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - dopo tesi laurea carabiniere insegue e ferma rapinatore a Monti - (Adnkronos) – Dopo aver appena superato la tesi di laurea con il voto di 110 sventa una rapina a danno di un turista in pieno centro nella Capitale. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli” Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma Sanità, da Bambino ... (Webmagazine24.it)

Roma - dopo tesi laurea carabiniere insegue e ferma rapinatore a Monti - Dopo aver appena superato la tesi di laurea con il voto di 110 sventa una rapina a danno di un turista in pieno centro nella Capitale. Protagonista un carabiniere in servizio alla compagnia Roma Centro che ieri mattina, dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per festeggiare si […]. (Sbircialanotizia.it)

Roma - Carabiniere laureato arresta ladro dopo la discussione della tesi - L'episodio è successo a Roma. . Tuttavia, il pranzo celebrativo non è mai avvenuto, poiché il militare, nonostante fosse fuori servizio, ha deciso di intervenire quando ha notato due uomini intenti a derubare un turista americano. Un carabiniere della Stazione Quirinale, fresco di laurea in scienze giuridiche, ha scelto di intervenire in un furto anziché festeggiare il suo traguardo. (Tg24.sky.it)