Calcio femminile, Juventus corsara al debutto in Champions League: Valerenga sconfitto 1-0 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Juventus soffre tantissimo, ma non stecca. Le bianconere si sono imposte di misura nella prima sfida valida per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di Calcio femminile, espugnando il campo del Valerenga per 0-1. Una vittoria fondamentale per la Vecchia Signora, risolta nel segno del corto muso. Sono infatti le padrone di casa a fare non senza sorprese la partita, facendo valere il proprio gioco mettendo alle corde una compagine piemontese che ha subito in modo particolare nelle fasce e nel giro palla. Le nordiche vanno vicinissime al vantaggio al 21?, sfruttando una bella sfondata di Thomsen, la quale nel cross manca di un niente Tvedten. Un minuto dopo una diagonale di Cascarino ferma invece Saevik, lanciata in campo aperto. Poi, al 28’, la prodezza juventina. Oasport.it - Calcio femminile, Juventus corsara al debutto in Champions League: Valerenga sconfitto 1-0 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lasoffre tantissimo, ma non stecca. Le bianconere si sono imposte di misura nella prima sfida valida per la fase a gironi della2024-2025 di, espugnando il campo delper 0-1. Una vittoria fondamentale per la Vecchia Signora, risolta nel segno del corto muso. Sono infatti le padrone di casa a fare non senza sorprese la partita, facendo valere il proprio gioco mettendo alle corde una compagine piemontese che ha subito in modo particolare nelle fasce e nel giro palla. Le nordiche vanno vicinissime al vantaggio al 21?, sfruttando una bella sfondata di Thomsen, la quale nel cross manca di un niente Tvedten. Un minuto dopo una diagonale di Cascarino ferma invece Saevik, lanciata in campo aperto. Poi, al 28’, la prodezza juventina.

LIVE Valerenga-Juventus 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : 3 punti pesantissimi ma che sofferenza in Norvegia - 11? Caruso scippa palla a Thomsen e imbecca Vangsgaard in profondità , sulla sinistra. Il Valerenga ha messo alle corde le ragazze di Massimiliano Canzi: dalle palle inattive, alla spinta sulle fasce, passando per un buon giro palla. 12? Bonansea pesca Cantore in area, stop impreciso della numero 9 che fa evaporare il tentativo bianconero. (Oasport.it)

LIVE Valerenga-Juventus 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : cambi da ambo le parti - bianconere in trincea - Dopo aver superato a pieni voti l’esame Paris Saint-Germain nel round di qualificazione, le bianconere si misureranno nuovamente con la fase a gironi, a due stagioni di distanza dall’ultima volta (2022-2023). 45? Si riparte! Altri 45 minuti in compagnia, buon divertimento! 21. 20. Il via del match è previsto per le 21. (Oasport.it)

LIVE Valerenga-Juventus 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : iniziata la ripresa - 20. 11? Caruso scippa palla a Thomsen e imbecca Vangsgaard in profondità , sulla sinistra. 1? Fischio d’inizio: comincia il match sul sintetico della Vallhall Arena! 20. 5? Prima manovra della Juventus, palleggio corto sino al limite dell’area avversaria in favore di Bennison che non riesce ad andare al tiro su servizio di Vangsgaard. (Oasport.it)

LIVE Valerenga-Juventus 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bianconere avanti al riposo con Cantore - 42? A centimetri dal pareggio il Valerenga! Calcio d’angolo dalla sinistra che sbatte sul palo, sull’uscita di Peyraud-Magnin. 20. 2? Buona discesa sulla destra di Vangsgaard che cerca Bonansea in area sul secondo palo, la numero 11 perde il tempo e vanifica la chance bianconera. Buona guardia di Horte che fronteggia e rende innocua l’iniziativa della danese. (Oasport.it)

LIVE Valerenga-Juventus 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Cantore sblocca la gara con un gioiello - 2? Avvio propositivo delle norvegesi, Juve guardinga e stretta dietro. Centrare l’ottava sinfonia consecutiva è di vitale importanza per provare ad essere protagoniste anche lontano dallo stivale. 6? Calligaris! Intervento sul pallone in area ai su Saevik, pericoloso il Valerenga che entra in area e spaventa le bianconere. (Oasport.it)