Bimba di un anno in overdose da hashish: allarme per i troppi casi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La piccola, di solo un anno, è arrivata in ospedale in condizioni critiche. Adesso sta meglio, ma i troppi casi che si stanno verificando preoccupano gli inquirenti Ilgiornale.it - Bimba di un anno in overdose da hashish: allarme per i troppi casi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La piccola, di solo un, è arrivata in ospedale in condizioni critiche. Adesso sta meglio, ma iche si stverificando preoccupano gli inquirenti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palermo - bimba di un anno ricoverata in overdose da hashish : troppi casi - scatta protocollo preventivo - La piccola è stata accompagnata in pronto soccorso dai genitori secondo i quali la bimba avrebbe assunto la droga dopo averla rinvenuta per caso in strada e averla raccolta e portata alla bocca. Continua a leggere . I sanitari hanno allertato le forze dell'ordine ma il caso non è isolato e a Palermo è scattato uno specifico protocollo di emergenza preventivo. (Fanpage.it)

Commemorazione del 7 ottobre - Donzelli (FdI) : "A distanza di un anno troppi distinguo" - Dobbiamo condannare Hamas, difendere il diritto di Israele ad esister e dobbiamo chiedere la liberazione degli ostaggi e la pace in Medio Oriente" così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, a margine della commemorazione dell'attacco del 7 ottobre presso il Tempio Maggiore di Roma. Un anno fa eravamo tutti al fianco di Israele, oggi invece ci sono troppo distinguo. (Iltempo.it)

Commemorazione del 7 ottobre - Donzelli (FdI) : "A distanza di un anno troppi distinguo" - Addirittura c'è chi vorrebbe invitare amici di Hamas alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Un anno fa eravamo tutti al fianco di Israele, oggi invece ci sono troppo distinguo. (Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2024 "Oggi è la giornata in cui dobbiamo ricordarci di combattere il terrorismo vergognoso di Hamas e di dare solidarietà a Israele. (Liberoquotidiano.it)