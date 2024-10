Basket: Trento crolla nel terzo quarto con il Buducnost, sconfitta pesante in EuroCup (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rovinosa sconfitta per la Dolomiti Energia Trento in EuroCup 2024-2025. Nella terza giornata del secondo torneo continentale la squadra di Paolo Galbiati subisce un rovinoso 64-85 contro i montenegrini del Buducnost di Podgorica, che ha in Yogi Ferrell l’autentico trascinatore della situazione con 21 punti; 13 quelli di Nikola Tanaskovic. Per Trento 13 di Myles Cale. L’inizio per Trento è di quelli shock, con un 2-11 praticamente immediato che porta la firma di tutto il Buducnost, ma di Azubuike in misura leggermente maggiore. Lamb ed Ellis provano a scuotere i padroni di casa e ci riescono, come ce la fa Pecchia dopo l’altra spallata a doppia mandata Ferrell-Sulaimon con cinque punti in fila (13-16). Dopo il 2/2 di Wright è ancora Lamb a mandare a bersaglio la tripla sulla sirena del primo quarto (16-18). Oasport.it - Basket: Trento crolla nel terzo quarto con il Buducnost, sconfitta pesante in EuroCup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rovinosaper la Dolomiti Energiain2024-2025. Nella terza giornata del secondo torneo continentale la squadra di Paolo Galbiati subisce un rovinoso 64-85 contro i montenegrini deldi Podgorica, che ha in Yogi Ferrell l’autentico trascinatore della situazione con 21 punti; 13 quelli di Nikola Tanaskovic. Per13 di Myles Cale. L’inizio perè di quelli shock, con un 2-11 praticamente immediato che porta la firma di tutto il, ma di Azubuike in misura leggermente maggiore. Lamb ed Ellis provano a scuotere i padroni di casa e ci riescono, come ce la fa Pecchia dopo l’altra spallata a doppia mandata Ferrell-Sulaimon con cinque punti in fila (13-16). Dopo il 2/2 di Wright è ancora Lamb a mandare a bersaglio la tripla sulla sirena del primo(16-18).

Basket - Eurocup 2024/2025 : Trento cade in casa contro Buducnost - . RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO Vittoriosi contro Sopot dopo la sconfitta di misura contro Gran Canaria all’esordio, Trento ha tenuto botta nel primo tempo per poi crollare nella ripresa, regalando alla compagine di Podgorica la prima vittoria nella competizione. The post Basket, Eurocup 2024/2025: Trento cade in casa contro Buducnost appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Basket - la Reyer Venezia ospita il Bourge-en-Bresse in EuroCup. Trento sfida il Buducnost Podgorica - Pitturato tenuto sotto osservazione da Mfiondu Kabengele (13. Impegno non semplice invece per la Dolomiti Energia Trentino che attende in casa i montenegrini del Buducnost Podgorica mercoledì sera (alle ore 20:00). Chiavi del gioco affidate al playmaker Hugo Benitez, con il backcourt completato dal tandem Castaneda-Salash. (Oasport.it)