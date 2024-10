Attacco missilistico russo nel sud dell'Ucraina, sei morti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Attacco missilistico balistico russo ha ucciso sei persone e ne ha ferite altre otto nella regione costiera meridionale di Odessa, in Ucraina, hanno affermato le autorità . "A seguito dell'Attacco nemico, sfortunatamente, sei persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni. Tutte le vittime sono cittadini ucraini", ha affermato il governatore regionale di Odessa Oleg Kiper su Telegram. Quotidiano.net - Attacco missilistico russo nel sud dell'Ucraina, sei morti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unbalisticoha ucciso sei persone e ne ha ferite altre otto nella regione costiera meridionale di Odessa, in, hanno affermato le autorità . "A seguitonemico, sfortunatamente, sei persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite, quattroe quali in gravi condizioni. Tutte le vittime sono cittadini ucraini", ha affermato il governatore regionale di Odessa Oleg Kiper su Telegram.

