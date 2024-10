Atp Shangai, Sinner-Medvedev: orario e dove vedere la sfida (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Shangai, 9 ottobre 2024 - La rivalità fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si appresta a vivere un altro capitolo. I due infatti si sfideranno nei quarti di finale del Masters 1000 di Shangai. L'azzurro arriva a questo confronto dopo aver mandato al tappeto lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-4, 7-6. In precedenza il classe 2001 aveva avuto la meglio del giapponese Taro Daniel (6-1, 6-4) e dell'argentino Tomás Martín Etcheverry, l'unico che fino a questo momento è riuscito a strappare a Sinner un set in questo torneo (6-7, 6-4, 6-2). Per quanto concerne Medvedev, esattamente come Sinner ha concesso solamente un set, nella fattispecie a Matteo Arnaldi, ko nei sedicesimi di finale per 5-7, 6-4, 6-4. Il nativo di Mosca ha avuto ragione anche del brasiliano Thiago Seyboth Wild (7-5, 7-5) e del greco Stefanos Tsitsipas (7-6, 6-3). Sport.quotidiano.net - Atp Shangai, Sinner-Medvedev: orario e dove vedere la sfida Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 - La rivalità fra Jannike Daniilsi appresta a vivere un altro capitolo. I due infatti si sfideranno nei quarti di finale del Masters 1000 di. L'azzurro arriva a questo confronto dopo aver mandato al tappeto lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-4, 7-6. In precedenza il classe 2001 aveva avuto la meglio del giapponese Taro Daniel (6-1, 6-4) e dell'argentino Tomás Martín Etcheverry, l'unico che fino a questo momento è riuscito a strappare aun set in questo torneo (6-7, 6-4, 6-2). Per quanto concerne, esattamente comeha concesso solamente un set, nella fattispecie a Matteo Arnaldi, ko nei sedicesimi di finale per 5-7, 6-4, 6-4. Il nativo di Mosca ha avuto ragione anche del brasiliano Thiago Seyboth Wild (7-5, 7-5) e del greco Stefanos Tsitsipas (7-6, 6-3).

