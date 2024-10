Antonio Cassano torna sul caso della Bobo Tv e del suo rapporto con Vieri: "I traditori non li accetto" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il fallimento della Bobo Tv è ancora avvolto nel mistero più totale ma, nel corso di una recente intervista a Passa dal BSMT, è Antonio Cassano che cerca di far luce sulla questione e scarica le colpe sullo stesso creatore del progetto Non si sono placati gli animi di chi è rimasto coinvolto nel fallimento della Bobo Tv. Il progetto sportivo che, almeno sulla carta, è stato uno dei più blasonati e discussi degli ultimi anni, è andato incontro a diversi problemi di gestione e organizzativi, tanto è vero che lo stesso Bobo Vieri ha deciso di staccare la spina. Alle redini del progetto non era da solo. Con lui c'erano Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Tutti e quattro erano riusciti a mettere su un progetto inedito ma, a un tratto, è stato cancellato senza ragione alcuna. O almeno, sono Movieplayer.it - Antonio Cassano torna sul caso della Bobo Tv e del suo rapporto con Vieri: "I traditori non li accetto" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il fallimentoTv è ancora avvolto nel mistero più totale ma, nel corso di una recente intervista a Passa dal BSMT, èche cerca di far luce sulla questione e scarica le colpe sullo stesso creatore del progetto Non si sono placati gli animi di chi è rimasto coinvolto nel fallimentoTv. Il progetto sportivo che, almeno sulla carta, è stato uno dei più blasonati e discussi degli ultimi anni, è andato incontro a diversi problemi di gestione e organizzativi, tanto è vero che lo stessoha deciso di staccare la spina. Alle redini del progetto non era da solo. Con lui c'erano, Nicola Ventola e Lele Adani. Tutti e quattro erano riusciti a mettere su un progetto inedito ma, a un tratto, è stato cancellato senza ragione alcuna. O almeno, sono

Antonio Cassano contro Bobo Vieri : “Non lo nomino neanche - non perdono i traditori” - Invece, lui può farlo anche senza di noi. Sotto questo punto di vista, non ha rivali”. Io stavo a Genova e me ne sbattevo, Ventola faceva ciò che diceva Adani. . “A quella persona là (Vieri, ndr) io non voglio più dare importanza, per me è un capitolo chiuso. Sul nuovo programma calcistico, Viva El Futbol, che lo vede protagonista al fianco di Lele Adani e Nicola Ventola afferma: “Dico sempre ... (Tpi.it)

Antonio Cassano : “Non sperpero i soldi - io compro case. Ho fatto una sola follia…” - L’ex calciatore ha detto di aver usato il cervello per la gestione dei soldi, che ha usato per investire e comprare case. Antonio Cassano si è messo a nudo durante la sua intervista al podcast “Passa dal BSMT”, dal rapporto inesistente col padre che si fece vivo solo dopo il suo gol all’Inter al debutto in serie A, alla turbolenta fine del rapporto con Bobo Vieri. (Dayitalianews.com)

Bobo TV - Antonio Cassano e la fine dell’avventura : rottura tra amici e tradimenti - Le cause della rottura La fine della Bobo TV non è stata una semplice decisione professionale, ma un vero e proprio dramma personale tra gli ex amici. Lele Adani ha confermato il clima di tensione, affermando che dietro la fine del progetto c’era una mancanza di trasparenza. Vieri, da parte sua, ha respinto le accuse e ha difeso la sua scelta di proseguire da solo, sebbene il programma abbia ... (Velvetmag.it)