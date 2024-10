Visite alla scoperta dei quartieri. Dalla street art ai tesori dimenticati. La bellezza a due passi da casa (Di martedì 8 ottobre 2024) "Quartiere che vai, storia che trovi". Spesso storie a due passi da casa, da riscoprire proprio perché sconosciute agli stessi abitanti della zona. È questo il claim del progetto dell’associazione culturale Art-U che torna, con il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Comune di Monza. Nell’ambito del Bando di Fondazione 2024.6 “Cultura per tutti“, l’associazione culturale Art-U propone Visite guidate a singoli, famiglie e gruppi di utenze particolari, alla scoperta del patrimonio storico-artistico e culturale della città di Monza, concentrandosi sugli angoli meno noti dei quartieri, al di fuori dei percorsi turistici abituali. Ilgiorno.it - Visite alla scoperta dei quartieri. Dalla street art ai tesori dimenticati. La bellezza a due passi da casa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Quartiere che vai, storia che trovi". Spesso storie a dueda, da riscoprire proprio perché sconosciute agli stessi abitanti della zona. È questo il claim del progetto dell’associazione culturale Art-U che torna, con il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Comune di Monza. Nell’ambito del Bando di Fondazione 2024.6 “Cultura per tutti“, l’associazione culturale Art-U proponeguidate a singoli, famiglie e gruppi di utenze particolari,del patrimonio storico-artistico e culturale della città di Monza, concentrandosi sugli angoli meno noti dei, al di fuori dei percorsi turistici abituali.

