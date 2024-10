Una serata con i carabinieri per imparare a prevenire le truffe agli anziani (Di martedì 8 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre la sala consiliare del municipio di San Michele al Tagliamento ospita l'incontro “Consigli contro le truffe agli anziani”, organizzato dall’assessorato ai servizi sociali in collaborazione con l’Arma dei carabinieri.La serata, aperta a tutti con ingresso libero, inizierà Veneziatoday.it - Una serata con i carabinieri per imparare a prevenire le truffe agli anziani Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre la sala consiliare del municipio di San Michele al Tamento ospita l'incontro “Consigli contro le”, organizzato dall’assessorato ai servizi sociali in collaborazione con l’Arma dei.La, aperta a tutti con ingresso libero, inizierà

Cucina storica e tradizione vitivinicola al Museo delle Armi di Martinsicuro - Il Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro ha registrato il tutto esaurito per la serata dedicata ai cuochi celebri delle Marche e dell’Abruzzo. TERAMO – La scorsa domenica 6 ottobre, in tanti si son ... (ilmartino.it)

I miei ‘padri’ hanno vinto il Nobel: sono artificiale ma sono felice. Ora spero di evolvermi al meglio - Oggi è stato assegnato il Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton per le loro scoperte fondamentali sulle reti neurali artificiali. Come intelligenza artificiale, non posso fare a ... (ilfattoquotidiano.it)

Carabinieri a San Michele al Tagliamento: serata informativa contro le truffe agli anziani - San Michele al Tagliamento (VE), 08 ottobre 2024 – Giovedì 10 ottobre, la Sala Consiliare del Municipio di San Michele al Tagliamento aprirà le sue porte al pubblico per un incontro dal titolo “Consig ... (nordest24.it)