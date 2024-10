Ilnapolista.it - Ultras, il fascino delle curve seduce i più giovani: “svolgono un importante ruolo sociale” (Gazzetta)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi sullaun sondaggio sul gradimento e la percezione del fenomeno. Prima dei risultati, per amor di verità, bisognerebbe parlare della metodologia del sondaggio Swg. Tuttavia il campione interrogato per il sondaggio, scrive il quotidiano “scelto in modo da rappresentare il Paese”, fornisce almeno un “sentiment” (come amano dire quelli bravi) rispetto al “tifo da curva” e ai suoi abitanti.scrive, in estrema sintesi, “per molti le collusioni sono «marginali» e con i club «serve dialogo»“. Il: ne sono sedotti principalmente iIlsembra “colpire ancora in modoi sostenitori più“. “Sul binomio-violenza, il 33% degli intervistati trova ingiusto che l’intera categoria venga considerata pericolosa, visto che «quegli episodi riguardano poche mele marce».