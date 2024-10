Inter-news.it - UFFICIALE – Iniesta dà l’addio al calcio: «Piango per emozione e orgoglio»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Andrésha annunciato il suo addio alin una intensa conferenza stampa organizzata a Barcellona. ADDIO – Andrésha indetto una conferenza stampa a Barcellona per annunciare la propria decisione di chiudere definitivamente con ilgiocato. In un discorso misto die commozione, lo spagnolo ha raccontato le sue sensazioni attuali: «Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato oggi e tutti coloro che non sono potuti venire in questa giornata speciale. Mi permetterete di emozionarmi oggi, non avrei mai pensato (scoppia a piangere, ndr.). Non avrei mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato. Tutte le lacrime che abbiamo versato in questi giorni sono lacrime di, non di tristezza. Sono le lacrime di quel ragazzo di Fuentealbilla che sognava di diventare calciatore e ce l’ha fatta, ce l’abbiamo fatta».