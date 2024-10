Traffico Roma del 08-10-2024 ore 17:30 (Di martedì 8 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenute rallentata tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud in interna Traffico maggiormente concentrato tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina con fusione Degli spostamenti dell’ora di punta nessun disagio di rilievo in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni nella città di Roma prudenza per la presenza di un incidente su piazzale Brasile direzione piazzale Flaminio per procedere al taglio di un albero precedentemente chiusa via Casilina orari aperta tra Largo Galeazzo Eh sì e via Filarete e per motivi di sicurezza in seguito agli accertamenti tecnici sulle alberature chiusa via Portuense tra via del Ponte Pisano via ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2024 ore 17:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenute rallentata tra laFiumicino la diramazioneSud in internamaggiormente concentrato tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina con fusione Degli spostamenti dell’ora di punta nessun disagio di rilievo in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni nella città diprudenza per la presenza di un incidente su piazzale Brasile direzione piazzale Flaminio per procedere al taglio di un albero precedentemente chiusa via Casilina orari aperta tra Largo Galeazzo Eh sì e via Filarete e per motivi di sicurezza in seguito agli accertamenti tecnici sulle alberature chiusa via Portuense tra via del Ponte Pisano via ...

Traffico Roma del 08-10-2024 ore 17 : 00 - diversi di Cinecittà causati In questo primo pomeriggio dal maltempo

Traffico Roma del 08-10-2024 ore 16 : 30 - diversi di Cinecittà causati In questo primo pomeriggio dal maltempo prudenza per la chiusura temporanea di via Casilina tra Largo Galeazzo Alessi e viale Filarete in direzione di quest'ultima Si procede al taglio

Traffico Roma del 08-10-2024 ore 15 : 30 - Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità metro a proseguire i lavori serali e notturni di rinnovo integrale dell'infrastruttura sono in