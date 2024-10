Quotidiano.net - Tajani sullo ius sanguinis, 'la cittadinanza è una cosa seria'

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio, è tornato sulla questione dello 'ius' ribadendo che "laè una" e affermando di aver dato "disposizioni di seguire una linea di grande severità" sulle verifiche degli aventi diritto. Lo ha detto a Buenos Aires in un punto stampa a margine della presentazione di una dichiarazione congiunta con le autorità argentine sulla Diplomazia dello sport. "Ci sono agenzie che fanno pubblicità sui social e organizzano vere e proprie truffe, persone a cui non interessa l'Italia e solo vogliono un passaporto per entrare in Europa o negli Stati Uniti", ha evidenziatorispondendo alle inquietudini che provoca nella numerosa comunità di discendenti italiani all'estero l'ipotesi di una modifica della legge attuale.